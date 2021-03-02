Отделения Россотрудничества за рубежом переименуют в "Русские дома"

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству подвело итоги конкурса "Переименуй Россотрудничество" на короткое названия для своих отделений за пределами России. В конкурсе победило словосочетание "Русский дом", оно оказалось самым популярным среди присланных вариантов.

"Отныне "Русский Дом" становится неофициальным названием нашего агентства. Решение было поддержано Общественным советом, тем более что еще до ребрендинга наши зарубежные представительства именно так и называли в повседневной жизни - как иностранцы, так и соотечественники", - говорится в релизе Россотрудничества.

Название "Россотрудничество" остается "для внутреннего пользования и будет использоваться в системе государственной власти РФ".

В настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97 представительствами: 73 российских центра науки и культуры (РЦНК) в 62 странах, а также 24 представителя агентства в составе посольств в 21 стране.