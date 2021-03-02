Ковид подстегнул рост интернет-торговли - за год она прибавила 58,5% к 2019-му. В 2020 году россияне оформили покупок в российских и зарубежных интернет-магазинах на 3,221 трлн руб., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Доля локального рынка в 2020 году увеличилась до 86%, на трансграничную торговлю пришлось лишь 14% (в 2019 г. - 71 и 29% соответственно). При этом каждая четвертая онлайн-покупка приходится на Москву. По данным Data Insight, три месяца самоизоляции привели в онлайн-покупки не менее 10 млн человек. В общем объеме продаж розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%, а доля 10,9% за первое полугодие 2020-го остается историческим максимумом.

По данным аналитического агентства Data Insight, три месяца самоизоляции привели в онлайн-покупки не менее 10 млн человек. Фото: Сергей Михеев/РГ "Пандемия подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, например экспресс-доставки, - говорит Артем Соколов, президент АКИТ. - Мы увидели "логистику в логистике", когда конкуренты - сервисы доставки представлены друг у друга на сайтах". Сервисы доставки товаров в период локдауна побили все рекорды. "Если еще в начале года на рынке доставки был только каждый пятый бизнес, то из-за пандемии к концу года эту опцию предложила уже каждая третья компания из сферы ретейла и FMCG", - отмечают в "Яндекс.Маршрутизации". В Москве робот-курьер начал доставлять еду в дома