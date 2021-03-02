Песков назвал неэффективными санкции против России

Политика рестрикций против России не достигает цели, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва будет ориентироваться на свои интересы, реагируя на такие действия.

На просьбу прокомментировать очередной раунд санкций, которые собираются сегодня ввести США, по сообщению агентства Reuters, Песков заметил, что неуместно обсуждать еще не введенные ограничения. "И конечно, последнее, что мы бы хотели делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться", - добавил он.

Россия будет ориентироваться на свои собственные интересы, объяснил пресс-секретарь президента.

"Если в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не они ли сами - причина для ухудшения межгосударственных дел", - отметил Песков. Он задал риторический вопрос, эффективна ли такая политика. "Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает", - заключил он.