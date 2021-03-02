Песков ответил на вопрос о формате работы журналистов с Путиным

В Кремле пока не прорабатывали детали работы СМИ на мероприятиях президента в очном формате. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, не собираются ли в Кремле в будущем ввести для журналистов плату за тесты на коронавирус, как в США. "Мы пока не прорабатывали детали режима очной работы СМИ", - ответил он.

Напомним, что в пандемию коронавируса президент проводит большие мероприятия и совещания в основном в формате видеоконференций или же встречается с собеседниками лично - такие встречи кремлевский пул с началом пандемии может видеть только по телевизору.

В феврале Песков допускал, что формат очной работы главы государства может постепенно возобновиться через несколько месяцев, впрочем, с оговоркой, что такой прогноз трудно давать точно.