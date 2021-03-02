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02.03.2021 13:29
Рубрика: Власть

Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ

Текст: Кира Латухина
"Рубить все концы" с ПАСЕ не нужно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин всегда выступал за диалог, напомнил он. Надо работать в рамках этой организации, пока сами партнеры сделают такое взаимодействие невозможным и не откажутся от него. Но без РФ работа подобных органов будет неполноценной, убежден Песков.
Фото: PATRICK SEEGER/EPA Фото: PATRICK SEEGER/EPA
Фото: PATRICK SEEGER/EPA

"Здесь, конечно, надо смотреть по конкретным вопросам и конкретным действиям каждой делегации​​​. Наверное, каких-то общих заключений я бы здесь не стал давать", - сказал Песков. "Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ, до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся него", - заявил он, комментируя заявления парламентариев о целесообразности участия в ПАСЕ.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Владимир Путин - убежденный сторонник диалога во всех областях и в обсуждении самых острых проблем, напомнил пресс-секретарь президента. "И президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры", - заметил Песков.

В ответ на вопрос о готовности партнеров к такому взаимодействию на данный момент пресс-секретарь президента снова сказал, что не стал бы делать обобщающих заявлений. "Там звучат и весьма трезвые голоса, звучат и такие достаточно непримиримые голоса, призывающие к тому, чтобы "рубить все концы". Нам более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости все-таки говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом", - заметил он.

Комментируя утверждения парламентариев об отсутствии у России союзников в ПАСЕ, Песков заявил: "Смотря о каких темах идет речь. Думаю, там чуть-чуть было вырвано из контекста".

"В общем, безусловно, без России любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому в этом взаимодействии, помимо нашей заинтересованности, объективно должна быть еще заинтересованность всех других стран-участниц", - заключил Песков.

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