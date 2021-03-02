Песков заявил о невозможности Кремля вмешиваться в дело Сафронова

Президент не получает доклады по процессуальным действиям по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь идет о процессуальных действиях и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе бы у президента на все не хватило времени. Это невозможно. И, собственно, это и не требуется", - пояснил Песков в ответ на вопрос, согласовываются ли с президентом действия ФСБ - ходатайство о продлении срока ареста Сафронова.

ФСБ занимается этим делом в связи с тяжестью обвинений, пояснил Песков. Кремль не имеет ни возможности, ни желания вмешиваться в расследование, а степень виновности и виновность может определить только суд, напомнил он.