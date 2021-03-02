Зерно всегда было одним из главных барометров кризиса. И всегда дорожало. Как и другая еда.

Первые новости о коронакризисе весной 2020 года привели сначала к резкому ослаблению цен на зерно на мировых рынках. Все ждали снижения потребления на фоне падающих доходов. Но затем рынок резко развернулся - спрос остался высоким, а многие страны решили сформировать стратегические запасы зерна. Это привело к бурному росту импорта, и, как следствие, росту цен, поясняют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Кроме того, увеличил закупки зерна Китай. После вспышки африканской чумы страна активно восстанавливает поголовье свиней, и их надо кормить. В результате к концу 2020 года цены на зерно достигли максимума с 2014 года.

Во всех кризисах продовольствие дорожало по разным причинам, считает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. В последнем сыграл роль разрыв цепочки поставок - из-за ограничений суда просто не могли зайти в порты, в разных странах, включая Россию, образовался дефицит сезонных рабочих. А дальше уже проблемы усугублялись как снежный ком. На одних только новостях о введении Россией экспортных пошлин на пшеницу цены на нее на бирже тут же взлетали. По прогнозу Серовой, продовольствие будет дорожать минимум до конца этого года.