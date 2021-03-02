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02.03.2021 21:17
Рубрика: Экономика

Билеты на юг

Туры по России станут главным трендом летнего сезона, поэтому покупать их надо уже сейчас
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Россияне начали бронировать туры и гостиницы в России на летний сезон. Цены уже понемногу растут, а ближе к лету повысятся на 30%, предупреждают эксперты.
Желающих окунуться в море на российских курортах этим летом будет немало, так что ближе к "высокому" сезону цены вырастут на 10-15%, говорят эксперты. Самые лучшие отели на морском побережье активно бронируют уже сейчас. Фото: РИА Новости Желающих окунуться в море на российских курортах этим летом будет немало, так что ближе к "высокому" сезону цены вырастут на 10-15%, говорят эксперты. Самые лучшие отели на морском побережье активно бронируют уже сейчас. Фото: РИА Новости
Желающих окунуться в море на российских курортах этим летом будет немало, так что ближе к "высокому" сезону цены вырастут на 10-15%, говорят эксперты. Самые лучшие отели на морском побережье активно бронируют уже сейчас. Фото: РИА Новости

"Этим летом на юг россияне поедут активно. По самым популярным направлениям, например, Сочи, наиболее привлекательные объекты забронированы уже на 40%", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Хорошо бронируются Анапа, Крым. Также есть спрос на Калининградскую область, куда туроператоры поставят чартеры из Москвы. Это снизит стоимость путевок.
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Цены на летние путешествия, уверяет эксперт, будут примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Повышение возможно, но в пределах инфляции, сильного скачка цен не будет, говорит Барзыкин. К тому же с 15 марта вновь начнет работать программа кешбэка, то есть путешествовать по стране можно будет со скидкой в 20%, заметил эксперт.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что даже при среднеоптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%. А при пессимистичном сценарии повышение стоимости отдыха может быть и более заметное. Например, по данным туроператоров, уже на этапе раннего бронирования туров на Юг России цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с прошлым годом от 3 до 20%, в зависимости от категории отеля. Средний рост цен на это лето на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма сейчас составляет около 10% по сравнению с прошлым годом.

Стимулирует рост стоимости спрос. Туры по России будут особенно востребованы. И дело не только в том, что на лето пока открывается минимальный набор выездных направлений. Россияне уже сами оценили преимущества путешествий по стране - эти туры менее рискованные.

Пока по акциям раннего бронирования летние туры на Юг России в среднем стоят от 70 до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом и 30 - 60 тысяч рублей без перелета.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В ситуации пандемии туроператоры изменили условия акции раннего бронирования, постарались сделать их более гибкими, чем в прошлом году, отмечают в АТОР. Прежде всего, это касается условий оплаты турпакетов. Сейчас туроператоры разрешают оплатить от 10 до 30% стоимости тура. А остальные деньги нужно будет внести обычно за 20 дней до поездки. Гибче стали и условия отмены туров по России. Например, одни туроператоры обещают в случае отмены тура вернуть деньги в течение трех банковских дней, а другие предоставляют возможность аннулировать тур без штрафа за 21 день до заезда.

Активно планируют путешествия и самостоятельные туристы. Бронирования отелей по России на весенне-летний сезон 2021 года начались еще с ноября 2020 года. Причем по сравнению с 2019 годом количество бронирований выросло, отмечают аналитики сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру". Например, на февраль 2021 года прирост ранних бронирований по Крыму составил 18,9% по сравнению с февралем прошлого года. При этом на 20% вырос спрос на оздоровительные и лечебные направления. Туристы стали чаще бронировать санатории с системой "все включено" и лечебными программами. На санатории и здравницы сейчас приходится около 35% всех бронирований.

Пока летние туры на Юг России стоят от 70 до 100 тысяч рублей на двоих

Еще 18% - брони отелей три, четыре и пять звезд, а на частный сектор и гостевые дома приходится 25,9% бронирований. Вырос спрос также на автокемпинги и глэмпинги.

У самостоятельных туристов также в тройке самых популярных направлений Сочи, Крым и Анапа. С начала февраля вырос интерес к Геленджику. При этом 60% бронирований на этом направлении пришлось на частный сектор и гостевые дома.

Поедут туристы не только на Юг России. Вырос спрос на путешествия на поезде с посещением интересных маршрутов, например Транссибирской магистрали, Кругобайкальской железной дороги. Туристы в целом стали чаще выбирать еще неизведанные направления: Шерегеш, Байкал, Алтай. Бронирования по регионам, которые туристы еще не посещали, например, Хакасии, Тыве, выросли на 20% по сравнению с 2019 годом. Также стало больше запросов по здравницам Ленинградской, Московской, Калининградской, Челябинской, Алтайской областей. Самостоятельно планируют путешествия около 30% россиян, отмечают эксперты.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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