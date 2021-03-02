В одном из самых популярных клубов мира "Барселоне" снова неспокойно: в начале недели в офис "сине-гранатовых" приехала полиция, здание оцепили для обыска. Чуть позже стало известно, что были задержаны экс-президент "блауграны" Жозеп Бартомеу, исполнительный директор Оскар Грау, глава юридического отдела Роман Гомес Понти и советник Бартомеу Жауме Масферрер.

Жозеп Бартомеу со скандалом покинул "Барселону", а теперь арестован полицией. Его задержали по делу о коррупции. Фото: Getty Images

По информации зарубежной прессы причиной ареста стало подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями, коррупции и отмывании денег. Испанские СМИ уверены: все это результат так называемого "Барсагейта".

Все началось в феврале прошлого года, когда радиостанция Cadena SER шокировала всех информацией о том, что руководство "Барселоны" платит большие деньги одной из аналитических компаний за формирование положительного облика Бартомеу в социальных сетях и критику нескольких лидеров "сине-гранатовых". В том числе и одного из лучших футболистов в истории Лионеля Месси, а также Жерара Пике и экс-тренера команды Хосепа Гвардиолы. В общем всех, кто не очень-то ладит с Бартомеу.

"Барселона" заплатила за эти услуги около миллиона евро. Причем оплата происходила траншами - в каждом чуть меньше 200 тысяч евро. Такая схема была выбрана не случайно: если сумма контракта меньше 200 тысяч, то его можно заключать и оплачивать в обход совета директоров клуба. Таким образом, Бартомеу хотел скрыть факт сотрудничества с одной из аналитических компаний и содержание ее работы.

Футболисты, которые обычно без одобрения клубной пресс-службы стараются избегать громких заявлений, на этот раз не промолчали. Первым выступил Месси. Аргентинец признался, что у него состоялась беседа с руководством "Барселоны", но вся эта ситуация кажется ему странной.

- Мы встретились с президентом клуба, он повторил те же слова, которые сказал на созванной пресс-конференции. Верю ли я ему? Все это кажется очень странным. В любом случае были обещаны доказательства. Тогда станет понятно - правда это или нет, - сказал Месси.

Резче высказался Пике, который открыто обвинил руководство клуба в травле игроков. "Это просто отвратительно, что мне как футболисту "Барселоны" пришлось столкнуться с тем, что клуб тратит деньги на критику не просто постороннего человека, а действующих игроков", - признался Пике.

Лионель Месси назвал всю эту ситуацию вокруг травли игроков абсурдом и готов был покинуть клуб. Фото: Getty Images

Разумеется, никаких доказательств того, что клуб не платил за критику футболистов, Бартомеу не предоставил. "Барселона" пообещала провести расследование, но сначала Бартомеу настоял на уходе вице-президента "сине-гранатовых" Эмили Русо. Уволенный Русо обвинил президента клуба в коррупции, из-за чего Бартомеу подал на него в суд.

В июле "Барселона" представила отчет одной аудиторской компании, которая не выявила серьезных нарушений в клубе. В полиции приняли отчет к сведению, однако не стали игнорировать, что его заказывали те, кто мог получить выгоду от предполагаемых преступлений. К тому моменту Бартомеу умудрился угодить еще в один скандал, который, вероятно, стоил ему должности: он разругался с Месси, в результате чего аргентинец хотел уйти из команды. Лионель все же передумал, но публично раскритиковал Бартомеу и назвал его лжецом.

Руководство "Барселоны" платило деньги одной известной компании за критику своих же игроков. В частности, Лионеля Месси

В октябре прошлого года Бартомеу, весь совет директоров клуба и ключевые менеджеры в его команде дружно подали в отставку. А выборы нового президента "сине-гранатовых" пройдут 7 марта.

Что теперь будет с Бартомеу - пока непонятно. Практически сразу после появления новости о его аресте "Барселона" выступила с заявлением.

- Обыски в офисах "Камп Ноу" прошли по приказу суда Барселоны, который занимается делом, связанным с мониторинговыми службами и социальными сетями. "Барселона" оказывает полное содействие юристам и полицейским в установлении фактов, подлежащих расследованию. Информация и документация, запрошенные судебными приставами, относятся только к фактам, связанным с данным делом. "Барселона" с огромным уважением относится к существующему судебному процессу и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых этим расследованием, говорится в заявлении "сине-гранатовых".