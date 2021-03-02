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Рубрика: Экономика

Превзошел ожидания

Портфель кредитов малого и среднего бизнеса вырос на четверть
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина

Число предоставленных кредитов на протяжении практически всего года существенно превышало значения 2019 г., достигнув максимума в августе 2020 г., когда было предоставлено 272 тыс. кредитов, сообщает Банк России. При этом снижался их средний размер: в июле и августе 2020 г. он составлял около 2,6 млн руб., что значительно меньше, чем в 2019-м. В IV квартале средний размер кредита стал расти и в декабре составил 7,7 млн руб. , превысив уровень декабря 2019 г. (6,5 млн руб.). Чаще всего брали кредиты предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, строительством, а также владельцы обрабатывающих производств. В отраслевой структуре задолженности на 1 января 2021года, по данным Банка России, преобладают предприятия из сферы недвижимости (на нее приходится 21,6%), торговли и ремонта автотранспорта (19,2%), обрабатывающие производства (12,4%), сельское и лесное хозяйство (11,1%) и строительство (10,4%).

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