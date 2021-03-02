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После финала "Дома 2" Бузова и Бородина будут вести мистический проект

Новости
    02.03.2021, 13:29
Текст:   Олег Усков

Теледивы Ольга Бузова и Ксения Бородина, "рожденные на "Доме 2" и проведшие на телестройке почти семнадцать лет, "давно уже став миллионерами", после закрытия шоу могут переместиться в другой проект.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает KP.RU, с этого года Бородиной и Бузовой "на карточку от канала ТНТ стали падать более скромные суммы" - "всего" от одного до двух миллионов рублей в месяц. Впрочем, по информации издания, для преуспевающих девушек "доход от "Дома 2" не играл весомой роли", ведь "эти деньги они могут заработать парочкой публикацией в Instagram". И здесь важно другое - регулярное появление в телеэфире "поддерживало интерес к звездам у определенной группы поклонников".

Так что же будет с дуэтом после закрытия скандальной телестройки, на которой выпестовались не только сами Оля и Ксюшей, но и уже целое поколение?.. Да нормально всё будет.

Имеет смысл напомнить. Сейчас девушки ведут ежедневное шоу на ТНТ "Бородина против Бузовой" - в десять утра по будням. Плюс Бородина на ТНТ занята "в шоу про преображения женщин" "Перезагрузка". Но на том коллекция передач бизнесвуман не иссякнет. По данным иснайдера издания, в настоящее время на канале готовятся пилотные выпуски нового проекта, который также станут вести Бородина и Бузова.

Фото: Евгений Гладин/ТАСС
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Вероятно, это будет некое мистическое шоу, идея и концепция которого пока в разработке. При этом известно, что передачи подобного мракобесного формата "имеют традиционно высокие рейтинги" - "маги из шоу "Битва экстрасенсов" не дадут соврать".

Словом, Ольга с Ксюшей без теплого места точно не останутся. Что, наверное, сложно сказать про те четыре сотни человек, что самозабвенно трудились на "Доме 2" и теперь безработные.

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