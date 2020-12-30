"Дом 2" закрыли из-за убыточности

Александр Жаров, глава холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит канал ТНТ, назвал причину закрытия продолжавшейся более шестнадцати лет "телестройки" "Дом 2". По словам Жарова, произошло это ввиду нерентабельности шоу.

"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике развития, проект стал серьезно терять аудиторию в последние годы", - рассказал Жаров в эфире программы "Мнение" канала "России 24", подчеркивая, что нерентабельной программа стала в последние два года.

"Проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки", - уточнил глава "Газпром-медиа". При этом, как акцентировал менеджер, попытки смены формата внутри шоу на ситуацию никак не повлияли.

Далее Жаров добавил, что решение о закрытии "Дома 2" было принято руководством канала ТНТ. И в "Газпром-медиа" его поддержали, так как "четко видели", сколько денег компания теряет, продолжая вкладываться в проект.

Ранее появилась информация, что "Дом 2" может переехать на другую платформу, или же получить собственный канал. Официального подтверждения этому пока нет.