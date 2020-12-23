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"Дом 2" с февраля переезжает на другой канал

Новости
    23.12.2020, 14:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ДОМ-2 Фото: youtube.com/ ДОМ-2
Фото: youtube.com/ ДОМ-2

Подтвердилась информация, что трэш-шапито-долгожитель "Дом 2" уходит из эфирной сетки канала ТНТ, где его заменят стендаперы, но не закрывается, а просто перебирается на другую площадку. Более того - в прежнем формате и с прежним составом.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Последний выпуск хронической шестнадцатилетней телестройки на ТНТ выйдет 30 декабря, после чего передачу заморозят до 15 февраля. При этом кто именно приютит скандальное реалити, пока не уточняется.

Как рассказал источник издания StarHit, "первая и самая вероятная версия" - это открытие "полноценного телеканала" исключительно под "Дом 2", "где жизнь "клевых ребят" будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн".

Кроме того, велись переговоры с СТС и "несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Тем более что на некоторых из них теперь работают "бывшие топовые сотрудники ТНТ" (к примеру, на МТС ТВ трудится экс-генеральный директор канала Игорь Мишин).

По словам источника, на время простоя участникам "Дома 2" сохранят зарплату. Также, вопреки ранее звучавшим данным, не изменится и формат шоу - планы по возможному ребрендингу проекта обсуждались почти год, но никаких приемлемых идей найдено, похоже, не было. В итоге все "строители" и их "прорабы" вернутся прежним составом.

Ранее своё отношение к "Дому 2" высказал Юрий Лоза.

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