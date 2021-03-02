Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов подчеркнул, что Россия обязательно ответит на новые санкции, вводимые Брюсселем. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-24" 2 марта.

Дипломат отметил также, что "результата от этих односторонних рестрикций практически нет, если не считать, конечно, ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы. И я могу заявить, что будут иметь место и сейчас... Думаю, что тот факт, что речь идет не просто о тупиковом пути, а о действиях, которые наши отношения с ЕС загоняют в тупик, в угол, из которого чем дальше, тем сложнее будет выбираться".

Напомним, ЕС 2 марта ввел санкции против четырех граждан России: это председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Все они попали под ограничения из-за ситуации с блогером Навальным.