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02.03.2021 22:01
Рубрика: В мире

Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в состав коалиционного правительства ФРГ, выступила с предложением частично облегчить визовый режим с Россией. Соответствующий документ размещен на сайте партии.

Фото: istockphoto
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В нем, в частности, предлагается облегчить молодежные обмены между двумя странами.

"Мир в Европе невозможен в противостоянии с Россией - только в сотрудничестве с ней. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать", - говорится в сообщении.

Заявление было сделано в рамках предвыборной кампании партии.

Ранее, в 2019 году, в ходе деятельности рабочей группы форума "Петербургский диалог" уже был создан визовый меморандум, в котором описаны конкретные способы облегчения поездок. В него вошли 14 предложений, в том числе и внедрение онлайн-системы оформления виз и приглашений, упрощение подачи апелляций в случае отказов, расширение практики выдачи многократных виз на срок до пяти лет.

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