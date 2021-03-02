Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в состав коалиционного правительства ФРГ, выступила с предложением частично облегчить визовый режим с Россией. Соответствующий документ размещен на сайте партии.

В нем, в частности, предлагается облегчить молодежные обмены между двумя странами.

"Мир в Европе невозможен в противостоянии с Россией - только в сотрудничестве с ней. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать", - говорится в сообщении.

Заявление было сделано в рамках предвыборной кампании партии.

Ранее, в 2019 году, в ходе деятельности рабочей группы форума "Петербургский диалог" уже был создан визовый меморандум, в котором описаны конкретные способы облегчения поездок. В него вошли 14 предложений, в том числе и внедрение онлайн-системы оформления виз и приглашений, упрощение подачи апелляций в случае отказов, расширение практики выдачи многократных виз на срок до пяти лет.