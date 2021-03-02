NASA закончило предполетные тесты самого современного телескопа

В Калифорнии провели заключительные испытания космического телескопа James Webb для подготовки к запуску.

- Испытательные группы успешно завершили два важных этапа, которые подтвердили, что вся внутренняя электроника обсерватории функционирует должным образом, и что космический аппарат и его четыре научных прибора могут отправлять и получать данные должным образом через ту же сеть, которую они будут использовать в космосе, - сообщается на сайте NASA.

Уточняется, что были проведены комплексные испытания систем и испытания наземного сегмента (для проведения научных наблюдений). Перед тестом системы запуска техники провели комплексное системное сканирование. Также было проведено экологическое тестирование, комплексное испытание систем, тренировка запасного плана. После тщательного изучения данных команда подтвердила, что обсерватория выдержит суровые испытания запуска.

Во время последнего испытания включили все электрические компоненты космического телескопа, установленные в обсерватории, и выполнили запланированные операции, чтобы убедиться, что все нормально функционирует. Тесты продолжались 17 дней.

Любопытно, во время заключительный испытаний команды давались из центра управления полетами, а обсерваторию использовали так, будто она находилась на орбите.

- Для этого летно-эксплуатационная группа подключила космический аппарат к сети Deep Space - международному массиву гигантских радиоантенн, которые NASA использует для связи со многими космическими кораблями. Однако, поскольку телескоп еще не был в космосе, было использовано специальное оборудование для имитации реальной радиосвязи, которая будет существовать между ним и сетью Deep Space, когда James Webb будет на орбите, - говорится в сообщении.