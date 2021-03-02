Премьер Британии откроет фонд для ремонта своего дома

Британский премьер Борис Джонсон намерен открыть благотворительный фонд, чтобы расплатиться за дорогостоящий ремонт в своей официальной резиденции. Как пишет газета Daily Mail, всему виной невеста политика Кэрри Саймондс, которая решила преобразить премьерское жилище на свой вкус и в итоге, мягко говоря, не рассчитала финансовые возможности. По словам источников, Джонсон неоднократно жаловался, что в один момент траты Саймондс "полностью вышли из-под контроля" и в итоге составили "десятки и десятки тысяч" фунтов. Иной раз он рассказывал, что ремонт обошелся "более чем в сто тысяч" фунтов". Как пишет издание, особенно премьера встревожил ценник за обои, которые стоили столько, словно были сделаны из чистого золота.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс, решив сделать ремонт, не рассчитали финансовых возможностей. Фото: AP