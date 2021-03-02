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02.03.2021 20:30
Рубрика: В мире

Дорогие обои

Премьер Британии откроет фонд для ремонта своего дома
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Британский премьер Борис Джонсон намерен открыть благотворительный фонд, чтобы расплатиться за дорогостоящий ремонт в своей официальной резиденции. Как пишет газета Daily Mail, всему виной невеста политика Кэрри Саймондс, которая решила преобразить премьерское жилище на свой вкус и в итоге, мягко говоря, не рассчитала финансовые возможности. По словам источников, Джонсон неоднократно жаловался, что в один момент траты Саймондс "полностью вышли из-под контроля" и в итоге составили "десятки и десятки тысяч" фунтов. Иной раз он рассказывал, что ремонт обошелся "более чем в сто тысяч" фунтов". Как пишет издание, особенно премьера встревожил ценник за обои, которые стоили столько, словно были сделаны из чистого золота.
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс, решив сделать ремонт, не рассчитали финансовых возможностей. Фото: AP Борис Джонсон и Кэрри Саймондс, решив сделать ремонт, не рассчитали финансовых возможностей. Фото: AP
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс, решив сделать ремонт, не рассчитали финансовых возможностей. Фото: AP

Сообщается, что на ремонт мисс Саймондс вдохновил стиль популярного нынче в Альбионе дизайнера Лулу Литл, которая в своих работах делает упор на элементы традиционных британских ремесел. По данным Daily Mail, цена за один метр тканей из коллекций госпожи Литл начинается от 100 фунтов. Так что уже в прошлом году Джонсон понял, что никак не сможет оплатить начатый невестой ремонт - особенно после того, как кабмин напомнил ему, что на эти нужды он может потратить лишь около 30 тысяч фунтов из налогов. Напомним, в среднем годовая зарплата британского премьера составляет около 150 тысяч фунтов. По задумке, возглавить фонд помощи подразорившемуся Джонсону должен мультимиллионер и член партии консерваторов лорд Браунлоу. Ожидается, что в Комиссию по благотворительности будет подана соответствующая заявка о регистрации фонда. В качестве цели его создания будет указан сбор средств на сохранение Даунинг-стрит, 10 и 11 для нации, хотя на деле мисс Саймондс решила "сохранить" лишь квартиру под номером 11, которую британские премьеры с семьями выбирают из-за ее более внушительной площади.

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