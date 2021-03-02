Премьер Британии откроет фонд для ремонта своего дома

Сообщается, что на ремонт мисс Саймондс вдохновил стиль популярного нынче в Альбионе дизайнера Лулу Литл, которая в своих работах делает упор на элементы традиционных британских ремесел. По данным Daily Mail, цена за один метр тканей из коллекций госпожи Литл начинается от 100 фунтов. Так что уже в прошлом году Джонсон понял, что никак не сможет оплатить начатый невестой ремонт - особенно после того, как кабмин напомнил ему, что на эти нужды он может потратить лишь около 30 тысяч фунтов из налогов. Напомним, в среднем годовая зарплата британского премьера составляет около 150 тысяч фунтов. По задумке, возглавить фонд помощи подразорившемуся Джонсону должен мультимиллионер и член партии консерваторов лорд Браунлоу. Ожидается, что в Комиссию по благотворительности будет подана соответствующая заявка о регистрации фонда. В качестве цели его создания будет указан сбор средств на сохранение Даунинг-стрит, 10 и 11 для нации, хотя на деле мисс Саймондс решила "сохранить" лишь квартиру под номером 11, которую британские премьеры с семьями выбирают из-за ее более внушительной площади.