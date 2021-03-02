Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму

Картина "Башня мечети Кутубия", написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, была продана за рекордные для его работ 8,2 миллиона фунтов (11,6 миллиона долларов). Картина была выставлена на торги американской актрисой Анджелиной Джоли, говорится в сообщении аукционного дома Christie's.

Имя покупателя неизвестно. Изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов).

"Башня мечети Кутубия" была написана Черчиллем и подарена экс-президенту США Франклину Рузвельту в 1943 году, а затем по наследству досталась его сыну, пишет РИА Новости. Позже у работы были другие владельцы, а в 2011 году она была приобретена семьей Джоли.

Это единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны, отмечают в аукционном доме. На ней изображен закат над самой крупной в марокканском Марракеше мечетью, построенной в XII веке. Предположительно, британский премьер написал эту картину после Касабланской конференции в 1943 году.