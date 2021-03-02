Продавцы шоколада столкнулись с глобальным падением спроса

Мировые производители шоколада столкнулись с жестким кризисом из-за серьезного падения спроса на свою продукцию, пишет Bloomberg. Спрос упал прежде всего в Северной Америке и Европе: там потребители переходят на более здоровые продукты. Перенаправить поставки шоколада производители надеются в Индию - только там потребление сладкого может показать существенный рост.

В России потребление шоколада и шоколадных изделий тоже сократилось более чем на 10% в годовом выражении - с 7 до 6 кг на душу населения, подсчитали в Россельхозбанке. Однако такое падение эксперты связывают, скорее, со смещением спроса в пользу недорогих кондитерских изделий, в первую очередь мучных и сахаристых сладостей. В ближайшее время роста потребления шоколада в России вряд ли стоит ждать, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

"Перспективной может стать продуктовая ниша с высоким процентным содержанием какао - более 70%. Спрос на подобную продукцию может вырасти за счет набирающего обороты тренда на здоровый образ жизни", - считает он.

Российские торговые сети тоже фиксируют рост спроса на продукты для здорового образа жизни. В "Азбуке вкуса" говорят, что за прошлый год спрос на такие продукты вырос более чем на 30% за год. Например, продажи безлактозных перекусов выросли в семь раз, безлактозного мороженого - почти в четыре раза, готовых завтраков без сахара - в три с лишним раза. Росли также продажи органических товаров - молочных продуктов, сладостей, специй, муки. Даже спрос на веганский шоколад увеличился почти вдвое.

Тот же тренд наблюдают в "Утконос онлайн" - там рост ЗОЖ-категории в 2020-м составил 72%. В четыре раза вырос спрос на низкокалорийную и низкоуглеводную еду, а также продукты с добавленным протеином. При этом сейчас даже выпечку, кулинарию и фастфуд производители стараются делать низкокалорийными. Мука заменяется псиллиумом или пищевыми волокнами, сахар - стевией или эритритом.

Рекордный рост показали мясные альтернативы (на 76%). Растет популярность функциональных напитков, в том числе комбучи (чайный гриб). Большой интерес есть к продуктам из конопли. Рост спроса наблюдается на продукты без лактозы, полезные сладости.

В X5 Retail Group тоже подтверждают рост спроса на ЗОЖ-продукцию. В "Пятерочках" и "Перекрестках" для такой продукции выделены отдельные стеллажи, а для поставщиков недавно внедрена система ЗОЖ-метрик, которая позволяет сразу классифицировать продукцию "без сахара", "без глютена" и т.д. В "Перекрестках" спрос на категорию "без глютена" за первые месяцы 2021 года вырос на 9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Популярностью также пользуются "суперфуды" - это различные масла (тыквенное, льняное, конопляное, грецкого ореха и т.п.), сиропы, клетчатка, урбеч и другое. На эти продукты спрос вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

Во многом тренд на здоровое питание сейчас объясняется снятием ограничений, связанных с коронавирусом, и выходом большинства сотрудников в офисы, а также приближением летнего сезона и желанием улучшить свою физическую форму, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "При этом надо понимать, что этот тренд тормозится из-за сокращения реальных располагаемых доходов населения и спрогнозировать темпы роста спроса на продукты здорового питания сейчас сложно", - отмечают там.

Тренд на здоровое питание в России появился намного раньше, чем пришла пандемия. Но в кризис сильные тренды усиливаются, а слабые сходят на нет. И COVID-19 укрепил предпочтения россиян в пользу ЗОЖ. В том числе и потому, что болеть стало дорого, считает генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. Производителям придется учитывать эту нарастающую тенденцию и менять рецептуры, даже если речь идет о колбасе или газировке, добавляет он.

"Аленку" полюбили в арабских странах

По данным портала International Trade Centre, с 2016 года экспорт российского шоколада вырос с 476,7 млн до 730,7 млн долларов в 2020 году. Основные потребители - Казахстан, Китай и Беларусь. В Российском экспортном центре (РЭЦ) считают, что есть большой потенциал для продвижения наших сладостей на рынке стран Персидского залива. Шоколад - третий по популярности продукт питания в арабских странах, рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина. В 2020 году Россия поставила сюда более 20 тысяч тонн шоколада на сумму 56 млн долларов.

"Отечественные сладости пользуются большим вниманием в странах Персидского залива, так как арабские предприниматели считают их более качественными", - говорит она.

Единственная сложность - адаптация продукции под требования арабских покупателей. Российским экспортерам необходимо получать сертификат соответствия халяль. Иногда менять рецептуру продукта не приходится - например, рецептура нашей шоколадки "Аленка" ничем не отличается. Для продажи здесь приходится только переводить этикетку на арабский язык.

Подготовила Ирина Алпатова