Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

Новости

Федерация дзюдо России выпустила заявление после драки в Каспийске 12:43
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма на высоту 5 километров 12:39
Отделения Россотрудничества за рубежом переименуют в "Русские дома" 12:26
Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии 12:15
Матвиенко оценила идею лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ 12:09
За два года 400 пациентам помогли в Клинике расстройств пищевого поведения 12:03
В Иркутской области представили нового прокурора 11:55
СК Беларуси подал документы на экстрадицию Тихановской 11:52
Оперштаб: Еще 1796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:49
Водохранилища Крыма за февраль пополнились на 12,3 млн кубометров 11:40
В Москве упростили покупку билетов на аэроэкспресс 11:38
Курс истории Дальнего Востока выпустят на русском и английском языках 11:22
Иркутский школьник попал в Книгу рекордов РФ как самый высокий подросток 11:05
Суд Нидерландов арестовал имущество футболиста "Спартака" Промеса 10:56
В Подольске при пожаре погибла трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра 10:56
Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале 10:45
Путин поздравил Горбачева с юбилеем 10:39
В подмосковном детдоме воспитанников кормили некачественным мясом 10:30
Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за TON 10:27
Число жертв пожара в интернате под Тверью выросло до двух 10:23
Матвиенко: Введение четырехдневной рабочей недели сейчас не актуально 10:22
Туробъекты в Карелии оборудуют доступом к интернету 10:22
В Кузбассе смягчили коронавирусные ограничения для пенсионеров 10:16
Диктант по немецкому языку написали свыше 70 тысяч человек 10:15
Матвиенко рассказала о перспективах Договора по открытому небу 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

Текст: Татьяна Карабут
Ключевые представители птицеводческой отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, сообщил на совещании с участниками отрасли министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

У роста цен на мясо птицы и яйцо три главные причины: увеличение стоимости кормов, снижение объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС, отметили участники совещания.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Росстат назвал самые подорожавшие продукты за неделю

Однако правительство предприняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма. Были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. Кроме этого, в 2021 году будут субсидироваться перевозки сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока. Также в 2021 году предприятия отрасли могут брать льготные кредиты на закупку шротов, премиксов и кормов.

"Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - отметил Дмитрий Патрушев.

Кроме этого, Минсельхоз намерен увеличить предельный лимит по льготным "коротким" кредитам для птицеводов с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика. А инвесткредиты пролонгировать на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Чтобы снизить зависимость от импортных инкубационных яиц, сейчас обсуждается возможность постепенного повышения ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

На строительство и модернизацию птицеводческих объектов по производству инкубационного яйца планируется возмещать капитальные затраты (CAPEX) с 2022 года. Помимо этого, рассматривается вариант компенсация части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции. Такое решение может действовать до 1 октября 2021 года для птицеводческих предприятий при условии не повышении ими отпускных цен.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев госпитализирован с инфарктом
Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир