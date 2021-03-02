Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

Ключевые представители птицеводческой отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, сообщил на совещании с участниками отрасли министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

У роста цен на мясо птицы и яйцо три главные причины: увеличение стоимости кормов, снижение объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС, отметили участники совещания.

Однако правительство предприняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма. Были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. Кроме этого, в 2021 году будут субсидироваться перевозки сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока. Также в 2021 году предприятия отрасли могут брать льготные кредиты на закупку шротов, премиксов и кормов.

"Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - отметил Дмитрий Патрушев.

Кроме этого, Минсельхоз намерен увеличить предельный лимит по льготным "коротким" кредитам для птицеводов с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика. А инвесткредиты пролонгировать на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Чтобы снизить зависимость от импортных инкубационных яиц, сейчас обсуждается возможность постепенного повышения ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

На строительство и модернизацию птицеводческих объектов по производству инкубационного яйца планируется возмещать капитальные затраты (CAPEX) с 2022 года. Помимо этого, рассматривается вариант компенсация части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции. Такое решение может действовать до 1 октября 2021 года для птицеводческих предприятий при условии не повышении ими отпускных цен.