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02.03.2021 17:50
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное

Текст: Кира Латухина
Зафиксировать этапы работ на БАМе и Транссибе, увеличить перевозки угля на восточном направлении, контролировать занятость в угледобывающих регионах и уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса - такие указания дал кабмину президент по итогам совещания по развитию угольной отрасли. "РГ" публикует главные пункты поручений.

- Правительство должно зафиксировать этапы строительства и параметры расширения расширения БАМа и Транссиба поквартально, до 2024 года включительно. Сделать это нужно с указанием пропускной и провозной способности отдельных участков, а также предельного веса грузового поезда до и после реализации проекта. Все это нужно закрепить правовым актом кабмина и доложить президенту.

Фото: РИА Новости
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- Правительство должно четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательства сторон. Соглашения между угольными компаниями и РЖД должны быть заключены до июля и быть рассчитаны на срок до 2024 года. Следует строго определить обязательства угольных компаний и перевозчиков.

- К 2024 году в восточном направлении надо обеспечить как минимум плюс 30 процентов перевозок угля по сравнению с 2020 годом.

- Правительство должно представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа - речь об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении. Кабмин должен проработать механизмы финансирования проекта, включая возможности ФНБ.

Фото: Jesus Diges/EPA
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- Правительство должно определить целевые параментры и контролировать динамику занятости в угледобывающих районах. Нужно диверсифицировать экономику в регионах добычи угля - добиться опережающего развития других секторов, и если можно - применить режим территорий опережающего развития.

- До конца марта следует утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области, в том числе с учетом развития туризма.

- В ближайшее время кабмин должен представить президенту предложения по развитию отрасли в виде нормативных актов.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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