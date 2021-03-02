Путин назначил начальника Управления по межрегиональным и культурным связям

Начальником Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами стал Игорь Маслов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Такой указ подписал президент.

Ранее эту должность с 2012 года занимал Владимир Чернов - до начала февраля этого года.

В числе основных задач Управления - разработка и реализация проектов в области межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами для содействия президенту в реализации стратегии внешней политики, информационно-аналитическое обеспечение.