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02.03.2021 17:29
Рубрика: Экономика

Путин поручил зафиксировать этапы работы по БАМу и Транссибу до 2024 года

Текст: Кира Латухина

Правительство должно представить план расширения БАМа и Транссиба поквартально, до 2024 года включительно. Такое поручение президент дал, завершая совещание по развитию угольной отрасли.

Фото: Из архива компании
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По итогам обсуждения Владимир Путин указал строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба. "Вот как мы в 2018 году начали говорить, так и видим - проблемы есть, они сохраняются", - констатировал он.

И нужно сделать это с указанием пропускной и провозной способности "не вообще всего, а отдельных участков, а также предельного веса грузового поезда до и после реализации проекта", - указал президент.

График должен быть сделан в поквартальной разбивке до 2024 года включительно. "И прошу мне его доложить и закрепить его правовым актом правительства, - подчеркнул Путин. - Потому что если мы не будем вот так жестко регламентировать, проблемы останутся".

Экономика Транспорт Железные дороги Президент

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