Путин поздравил Горбачева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которому сегодня исполнилось 90 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", - подчеркнул Путин.

Президент отметил большой профессиональный и жизненный опыт, энергию и творческий потенциал юбиляра, которые помогают ему активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание международным гуманитарным проектам.