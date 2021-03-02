Путин предложил увеличить поставки угля в АТР

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона есть дополнительная потребность в угле, и Россия может ее удовлетворить. Об этом заявил президент на совещании по развитию угольной отрасли.

Сейчас основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля, привел цифры Владимир Путин.

"При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании", - предложил глава государства.

Важно не упустить момент, гибко использовать логистические возможности транспортной системы и нарастить экспортный потенциал угольной промышленности, считает Путин.