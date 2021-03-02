Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом

Ветряные мельницы, замерзшие в Техасе и оставившие штат без тепла и энергии, отогревали неэкологичными способами. Об этом заявил президент России на совещании по развитию угольной отрасли. Произошедшая там ситуация может внести коррективы в развитие угольного рынка, не исключил он.

Есть разные прогнозы по долгосрочным перспективам мирового угольного рынка. И некоторые из них предполагают существенное сжатие, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива, сказал Владимир Путин.

"Что с этим происходит - мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы", - заявил президент.