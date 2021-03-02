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02.03.2021 10:27
Рубрика: Общество

Белгородские ученые запатентовали новые продукты питания

Текст: Анна Скрипка (Белгорд)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Белгородского государственного университета придумали, как сделать полезными самые популярные продукты питания: майонезные соусы, кефир и сладости. В рамках проекта Научно-образовательного центра "Инновационные решения в АПК" они запатентовали технологии производства десертов, повышающих иммунитет и выносливость, а также уникального майонезного соуса, сообщили в управлении по связям с общественностью вуза.

Фото: iStock
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Первый патент белгородские ученые получили на технологию производства сладостей, от которых невозможно располнеть. Готовят их на основе смоквы - разновидности пастилы. Для этого берут фрукты, богатые пищевыми волокнами - яблоки, айву, сливы. Полезным такой десерт делает сухой экстракт эхинацеи. Такие вещества как железо, кальций, селен и кремний, которые входят в его состав, делают лакомство полезным при профилактике онкологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Второй патент белгородские ученые получили совместно с профессором Александром Кролевцом из Регионального открытого социального института Курска, предложив технологию производства десерта, повышающего выносливость и иммунитет. Для этого в лакомство кладут не сахар, а аралию маньчжурскую. Такие десерты полезны людям с больной эндокринной системой.

Еще одна разработка позволит кардинально изменить рынок популярных майонезных соусов. Потребность в них растет, однако те продукты, которые производятся сейчас, сложно назвать полезными для всех. Поэтому ученые Белгородского государственного университета предложили производить майонез на основе аквафабы - вязкой жидкости, которая готовится после отваривания бобовых. Соль, сахар, растительное масло, яблочный уксус и горчица тоже присутствуют в рецептуре полезного майонеза, а вот яичных компонентов, которые запрещаются докторами аллергикам, как раз нет. При этом соусы могут изготавливаться и из других компонентов - в зависимости от потребностей организма.

- Для повышения биологической ценности продуктов мы обогащаем их состав наноструктурированными сухими экстрактами прополиса, крапивы и гуараны, - говорит один из разработчиков технологии, заведующая кафедрой технологии продуктов питания НИУ "БелГУ" Нина Мячикова. - Каждый соус с одной добавкой. Например, прополис и крапива обладают противовоспалительным, антиоксидантным и иммуностимулирующим свойствами, гуарана - тонизирующим. Все они известны высоким содержанием полезных витаминов и микроэлементов.

Запатентовали белгородские ученые и технологию обогащения кефира экстрактом одуванчика. Это позволяет сделать продукт более эффективным антиоксидантом, а его любителям - быстрее снижать вес. Так или иначе, эти продукты уже нельзя считать обычной едой: для тех, кто их выберет, они станут в том числе и лекарством.

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