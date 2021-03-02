Чем удивляют курские кафе и рестораны

Курские кафе и рестораны удивят гостей: здесь включат в меню блюда знаменитых уроженцев этих мест - ученых, художников, актеров и скульпторов.

Их рецепты нашли студенты Курского колледжа коммерции, технологий и сервиса. Для этого пришлось перелопатить массу информации. И оказалось, что известные куряне ели простую, но полезную пищу. Так, профессор, исследователь природы родного края Василий Алехин любил отварную курицу с белым соусом. Легенде советского флота, подводнику Михаилу Грешилову подавали классический куриный суп. Скульптор, создатель монумента "Звонница" на Прохоровском поле Вячеслав Клыков любил окрошку на ржаном квасе. Живописец Александр Дейнека тоже демонстрировал истинно курские вкусы: не представлял себе обеденного стола без воспетых Буниным антоновских яблок - Cоловьиный край до сих пор гордится своей антоновкой. А в доме Дейнеки ароматные осенние плоды вымачивали в бочке до терпкости и хруста.

Кухня художницы Зинаиды Серебряковой и вовсе потрясла студентов. Подать к столу в ее семье могли котлеты из картофельной шелухи и морковный чай. Конечно, рецепт картофельных котлет студенты адаптировали для современного гостя ресторана, а чай, как оказалось, сейчас переживает вторую волну популярности. К слову, истинных лакомок среди известных курян или было не так уж много, или свои пристрастия они скрыли от потомков. Единственный десерт сохранился в материалах об актере Михаиле Щепкине - это пышные бублики с горячим молоком.

Впрочем, собранная информация о любимых блюдах известных курян могла бы никому и не пригодиться, если бы студенты не создали по ним технологические карты и не предложили бы их практикующим рестораторам. Теперь все зависит от энтузиазма последних.

Прямая речь

Игорь Бухаров, глава российской Федерации рестораторов и отельеров

Всем рестораторам и отельерам изначально важно ответить самим себе вот на какой вопрос. Зачем кому-то ехать в Курск, а не в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Суздаль или Ярославль? В этом отношении гастрономическая карта Курской области может стать одним из инструментов для притяжения туристов в регион. Но важно помнить: встречают гостей не власти области, а сотрудники конкретных отелей и ресторанов. И надо сделать это достойно.

Рецепт

Бюджетные котлеты Зинаиды Серебряковой

Несколько картофелин сварить в мундире, остудить, натереть на терке. К этой массе добавить пару яиц, соль и сахар по вкусу, сливочное масло и муку, все перемешать и сформировать котлеты. По желанию запанировать котлеты в любой из смесей, после обжарить до золотистой корочки. Подавать с любимым соусом.