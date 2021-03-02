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02.03.2021 18:08
Рубрика: Общество

Чемпион Олимпиады-80 Блинов найден мертвым в Подмосковье

Текст: Максим Домчев

Пропавший 9 февраля в районе деревни Андреевское Можайского района Московской области олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов найден мертвым. Об этом сообщили в Федерации конного спорта России.

"Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", - сказала ТАСС пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

66-летний Александр Блинов перестал выходить на связь 9 февраля. Его поисками занимались полиция и добровольцы.

На Олимпиаде-1980 в Москве Блинов завоевал золотую медаль в командном троеборье, а в личном зачете стал вторым.

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