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02.03.2021 13:02
Рубрика: Происшествия

Экс-прокурор Дмитрий Листопад объявлен в международный розыск

Текст: Иван Егоров
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя московского прокурора на транспорте Дмитрия Листопада. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. По ее словам, Листопад объявлен в международный розыск. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В должности заместителя транспортного прокурора Листопад курировал столичные аэропорты.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, Дмитрий Листопад занимал должность заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в период с 2013 по 2019 годы. Он был уволен из органов прокуратуры в октябре 2019 году по собственному желанию.

По данным газеты "Коммерсант", Листопад фигурировал в уголовном деле начальника управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По версии следствия, прокурор способствовал тому, что задержанные таможенниками нарушители, в том числе не декларировавшие крупные суммы в валюте, привлекались к минимальной ответственности, а изъятые деньги им возвращались.

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