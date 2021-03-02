Экс-прокурор Дмитрий Листопад объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя московского прокурора на транспорте Дмитрия Листопада. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. По ее словам, Листопад объявлен в международный розыск. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В должности заместителя транспортного прокурора Листопад курировал столичные аэропорты.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, Дмитрий Листопад занимал должность заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в период с 2013 по 2019 годы. Он был уволен из органов прокуратуры в октябре 2019 году по собственному желанию.

По данным газеты "Коммерсант", Листопад фигурировал в уголовном деле начальника управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По версии следствия, прокурор способствовал тому, что задержанные таможенниками нарушители, в том числе не декларировавшие крупные суммы в валюте, привлекались к минимальной ответственности, а изъятые деньги им возвращались.