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02.03.2021 21:56
Рубрика: Общество

Мой май

В "Аптекарском огороде" раньше срока зацвели тюльпаны
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 45(8396)
На проспекте Мира в Москве сейчас - май. В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", словно обманув календарь, зацвели тысячи тюльпанов. Даже в будни эта "Репетиция весны" привлекает сотни гостей: одни присматривают сорта для своего сада, другие же просто убегают сюда от реальности. Унылая зима где-то там, у Садового кольца. А здесь - маленькая цветущая Голландия.

"Репетицию весны" в ботаническом саду решили провести специально, чтобы показать всем желающим самые модные сорта тюльпанов. Селекционеры прекрасно знают, как любят эти цветы по всему миру, поэтому стараются удивлять народ каждый год. Даже когда Европа боялась лишний раз покинуть дом во время пандемии, цветоводы верили в лучшее и трудились. Именно поэтому мы уже сейчас, на фоне уходящей зимы, видим редчайшие сорта. "У нас есть самые черные в мире тюльпаны "Королева Ночи", роскошные попугайные и поразительные "Зомби" и еще сотни ароматных раритетов", - говорит директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.

Фото: Macniak / iStock
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Почти все, кто сейчас посещает ботсад, первым делом идут в малую оранжерею левее центрального входа. С 2013 года здесь проводятся самые разные выставки, условия для тюльпанов идеальные. Цветы достаточно капризны и к освещенности, и к поливу, и к температуре. В царстве тюльпанов сейчас плюс 16. Настоящая весна! Большая часть посетителей, конечно, девушки. Однако и среди мужчин нашлись натуралисты. Приходят сюда больше из интереса к природе.

Вообще тюльпаны начинают цвести в природе в конце апреля - начале мая. Но в "неволе" применяется так называемая технология выгонки, она позволяет получить цветы строго к назначенному времени. Суть выгонки в том, что специалисты имитируют смену сезонов. Температуру сначала снижают, потом постепенно повышают, при этом поддерживая нужные параметры: влажность, температуру, свет. Такая процедура требует особой ловкости, внимания и навыков от специалистов.

"Еще осенью мы купили посадочный материал, - делится главный садовник Антон Дубенюк. - Создаем луковицам специальные условия - и вот самые лучшие сорта у нас, в Москве! Ничего тут не продаем, просто репетируем весну". Неизвестно еще, что лучше - репетиция или оригинал. Ведь в одной оранжерее одновременно расцвели около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий. В этот момент нигде в мире не отыскать такого попурри запахов! Одни цветы пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие - на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.

В "Аптекарском огороде" люди почти все время ходят с фотоаппаратами, ищут ракурс, с которого получится наиболее удачный кадр среди тюльпанов - будто бы ты на самом деле не в промозглой Москве, а в теплых Нидерландах гостишь в какой-нибудь деревеньке. А кое-кто делает кадры с вполне конкретными целями: фиксируют цвет тюльпана и его сорт - везде есть таблички. Таким образом, делают выбор для украшения своего собственного сада.

Кстати

О чем молчит тюльпан

Тюльпаны - одни из самых красноречивых в так называемом языке цветов. У флористов есть даже неофициальный словарь: что выражает тот или иной цвет бутона.

  • Красные - "Я сильно тебя люблю"
  • Желтые - "Твоя улыбка - прекрасна".
  • Белые - "Мои чувства и намерения чисты"
  • Розовые - "Я люблю тебя как друг"
  • Фиолетовые и лиловые - "Ты гений!"
  • Оранжевые - "Пусть у тебя будет крепкое здоровье".
  • Голубые - "Пусть удача будет с тобой"
  • Пестрые - "У тебя красивые глаза".
  • Черные - "У тебя благородное сердце"
  • Мраморные - "Я хочу тебя защитить".

Иногда имеет значение даже количество цветков в букете:

  • Один - "Ты самая красивая"
  • Три - Нейтральная композиция.
  • Пять - "Мы с тобой одной крови"
  • Семь - "Ты прекрасна"
  • Девять - "Мы с тобой друзья".
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