Яркие чеки с кратким призывом "Покупай белгородское!" еще совсем недавно пестревшие на полках супермаркетов, канули в прошлое. Федеральные торговые сети если и берут на реализацию продукты местных производителей, то совсем не так часто, как это было еще два-три года назад.

Если раньше в холодильнике с мясом птицы была представлена продукция трех агрохолдингов, то теперь хорошо если есть хотя бы одного. С овощами вообще беда. Огурцы и помидоры на прилавках - из подмосковных, липецких, воронежских теплиц, но только не свои. С молочной продукцией ситуация немного лучше: товар капризный, издалека много не привезешь. Однако и на этих полках значительную часть занимают иногородние продукты. Что делать местным производителям, особенно мелким? Ответ на этот вопрос попытались дать эксперты от торговли.

Сетевое давление

Федеральные сети уже практически выдавили из регионов местные магазины шаговой доступности. Светящиеся витрины супермаркетов привлекают посетителей зачастую круглосуточно, предлагая товар вместе со скидками и акциями и привязывая клиента сулящими выгоду картами лояльности.

Генеральный директор Союза рынков России Сиражудин Нуралиев констатирует, что федеральные торговые сети уже монополизировали практически все каналы сбыта продукции отечественных производителей. Они развивают собственные логистические комплексы, строят огромные пункты хранения продуктов, вкладываются в интеллектуальные системы, которые просчитывают выгоду от прямых закупок по минимальной цене и продаж по максимально приемлемой для рядового посетителя супермаркета стоимости. С мелкими производителями они почти не сотрудничают. Да и сами фермеры не спешат поместить продукты на полки крупных торговых точек: боятся разориться в результате контракта с ритейлерами и свою продукцию предлагают либо в оставшиеся на плаву местные магазины шаговой доступности, либо на рынки - кооперативные или частные.

- По данным на 1 января 2020 года, по каналам сбыта через рынки было реализовано порядка 26 процентов продукции, - отмечает Нуралиев. - Но сейчас объемы реализации по этим каналам сократились до пяти процентов.

Пересчитывать упущенную выгоду, по его словам, можно бесконечно. При этом совсем нельзя сказать о том, что люди перестали ходить на рынок, отдав окончательное предпочтение супермаркетам.

Мелкие предприниматели боятся разориться в результате контрактов с ритейлерами и свою продукцию предлагают либо в местные магазины шаговой доступности, либо на рынки

- В каждом регионе есть собственные традиции, - говорит Сиражудин Нуралиев. - И зачастую мы понимаем, что торговые центры не заменят привычных нам рынков и ярмарок. Вот я сам из Дагестана. Ну как там заставить торговцев уйти куда-то? Они привыкли продавать свой товар так, как делали это годами. И покупатели привыкли...

Примагнитить к ярмаркам

В Белгородской области эти обстоятельства тоже понимают. Руководитель регионального департамента экономразвития Олег Абрамов отмечает, что в последние годы здесь слишком увлеклись строительством новых супермаркетов. Он привел неутешительную статистику: оборот продовольствия в супермаркетах двух известных федеральных сетей превысил предельно допустимый законодательством уровень в 25 процентов сразу в нескольких муниципалитетах.

В числе таковых прозвучали не только близкие к областному центру Белгородский, Борисовский, Корочанский районы и Грайворонский городской округ, но и отдаленные: Вейделевский, Красненский районы и Валуйский городской округ.

- Вы можете себе представить, какой удар наносится по работе местных фермерских хозяйств? - задает риторический вопрос Олег Абрамов. - И наша задача как регулятора - навести порядок.

В качестве одного из вариантов предложено организовать дополнительные места нестационарной торговли. Подобный опыт уже есть в самом областном центре.

Глава региональной Ассоциации рынков и ярмарок Михаил Несветайло напоминает о том, что бабушки с петрушкой и разносолами уже давно не раскладывают свой товар прямо на тротуаре. Специально для них за спонсорские средства сделали аккуратные деревянные прилавки с навесами. Аренда такого места в день - всего пять рублей. Дачники потянулись на эти места сразу же.

- Мы увидели, что запрос на места для нестационарной торговли есть, - поясняет Михаил Несветайло. - Стоимость аренды до сих пор держится на прежнем уровне.

Параллельно симпатичные деревянные вагончики построили для производителей фермерской продукции. Большинство из них заняли сразу.

- Для нас эти ларечки - выход из сложного положения, - уверяет Татьяна из Грайворонского района Белгородчины, торгующая молочными продуктами. - Мне здесь в радость продавать натуральные молоко, сметану, творог и сыр. Постоянные покупатели уже имеются, и важно одно: чтобы точку не закрыли. Я понимаю, что, если бы хозяева поставили свой ларек, это был бы вечный риск: арендовать территорию, продлевать эти договоры, думать о том, что вдруг на этом месте больше не разрешат стоять... А здесь уже все согласовано. Вставай и торгуй.

Эту практику решили распространить и на другие муниципалитеты. Так, в городе Строителе такие торговые места появились прямо у супермаркета известной сети. Дачники тут же встали за прилавки и разложили свои товары. Еще ни один из них не пожаловался на отсутствие спроса, хотя рядом - огромный магазин со всевозможными продуктами.

Точки роста

Олег Абрамов отмечает, что сейчас в регионе насчитывается четыре рынка и 48 ярмарок: всего на них предоставляется свыше 14 тысяч торговых мест. Однако в общем обороте розничной торговли такие площадки занимают всего 8,6 процента. И от этого страдают в первую очередь местные производители.

Сиражудин Нуралиев добавляет: постепенно вытесняя рынки и ярмарки из сфер розничной торговли, ритейлеры влияют и на цену продуктов.

- Сейчас мы видим, как стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизируется мерами, которые вынуждено принимать государство, - поясняет он. - Но ведь все мы понимаем, что сдерживать цены можно - но только недолго. Рано или поздно они снова устремятся вверх. Единственное, что может на это повлиять по-настоящему, - рыночные механизмы конкуренции.

Он уверен, что чем больше будет производителей на разнообразных торговых площадках, тем ниже опустится цена. И уже в марте в Белгородской области намерены представить торговые площадки нового формата. В свою очередь, представитель регионального департамента АПК Евгений Пархомов отметил, что производителям - фермерским хозяйствам и кооперативам - нужно подумать над тем, чем заполнять открывшиеся рынки.

- Предприниматели производят ровно столько, сколько могут продать, - замечает Евгений Пархомов. - И проблемы со сбытом мы тоже знаем и стараемся их решать. Сейчас важно показать качественный белгородский продукт, привлекательно упакованный, и активно продвигать его на новых площадках.