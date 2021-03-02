Метро продлят на 20 километров от МКАД

Московское метро в перспективе будет расширено далеко за МКАД. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

О продлении радиальных линий можно будет говорить конкретно после запуска Большой кольцевой - сейчас именно это основная задача метростроя. В дальнейшем есть конкретная перспектива продления.

В частности, речь идет о Коммунарской линии, которая к 2025 году может дойти до Троицка, который отстоит от МКАД на 20 километров.

"У Люблинско-Дмитровской линии за МКАД окажется станция "Физтех", у Сокольнической появится станция "Новомосковская", а у Калининско-Солнцевской - станции "Пыхтино" и "Внуково", - также напомнил Рафик Загрутдинов.