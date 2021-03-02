Оперштаб: Еще 1796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровело еще 1796 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 901 035.

За сутки в столице выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 803 человека. Скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.