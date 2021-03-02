Число самозанятых в Москве превысило полмиллиона и продолжает расти - каждый месяц их становится примерно на 25 тысяч больше. С учетом того, что трудоспособного населения в Москве всего чуть более 7 миллионов, самозанятым скоро может стать каждый десятый работающий. Что же такого притягательного в этом звании, что москвичи самых разных профессий - от маркетологов до таксистов - спешат им обзавестись? Корреспондент "РГ" узнал подробности.

У вас свое дело без наемных сотрудников и с оборотом не более 2,4 миллиона в год? Смело регистрируйтесь самозанятым. Фото: iStock

Налог - 4%

Напомню, самозанятые - довольно новое явление в российской экономике. Эксперимент, позволяющий получить такой статус, запустили в 2019 году только в четырех регионах, включая Москву, однако сегодня он действует по всей стране и признан успешным. Столица лидирует - в ее границах трудится каждый третий самозанятый в России.

Эксперты говорят, что весь секрет успеха в легкости получения статуса - зарегистрироваться самозанятым можно онлайн с помощью мобильного приложения "Мой налог". Пройдя простейшую регистрацию, вы становитесь плательщиком налога на профессиональный доход - с доходов от юрлиц с вас удержат 6%, а от физлиц - всего 4%. Классический НДФЛ, напомню, составляет 13%, то есть сэкономить на налогах самозанятые могут прилично.

Интересно и то, что стать самозанятым можно и имея обычную работу, и будучи предпринимателем. Например, днем вы работаете наемным сотрудником в офисе, а вечером таксуете - станьте самозанятым и работайте таксистом легально, платя скромный налог. Часто такую форму налоговых платежей выбирают и те, кто сдает квартиры в аренду. Оформляют статус и платят всего 4% - сдаваемые легально квартиры обычно стоят дороже, так что на этом можно даже заработать.

"Популярность налогового режима для самозанятых у москвичей продолжает расти, - подтверждает заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Несмотря на то что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период самозанятых стало больше на 25 тысяч человек. В бюджет Москвы в январе поступило 336 миллионов рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019-го".

Так что для города самозанятые тоже выгодны - они платят налоги, хотя могли бы работать в тени. Но в чем же тогда смысл для них самих? Ведь лучше вообще не платить налоги, чем платить хоть чуть-чуть? "На самом деле это не так, - объясняет "РГ" самозанятый маркетолог Ксения Пацейко. - Когда вы работаете втемную, то не можете выполнять заказы "белых" компаний - они сотрудничают только с ИП или самозанятыми. Кроме того, вы можете нелегально зарабатывать хоть 200 тысяч в месяц, но как вы это докажете, например, банку? Без подтверждения доходов сложно получить кредит или ипотеку под низкую ставку. Так что необходимость платить 4% или 6% налогов с лихвой окупается".

Указывают самозанятые и на еще один бонус, пусть и не так популярный во время пандемии - без подтверждения доходов сложно оформить визу для поездки за рубеж. Миграционные службы думают, что раз у вас нет работы, то дома вас ничего не держит и вы попытаетесь остаться в их стране нелегально. "При этом справку о доходах я могу оформить прямо в приложении за несколько минут, - добавляет Пацейко. - Актуально это и для других формальностей - чеки, например, формируются прямо в приложении, кассовый аппарат не нужен. Отчеты и декларации подавать тоже не надо, все доходы учитываются в приложении автоматически".

Виновата пандемия

Эксперты считают, что отчасти популярности самозанятых способствовала пандемия - их ряды пополнили те, кто работает дистанционно. Это копирайтеры, маркетологи, юридические консультанты, бухгалтеры и многие другие, перечисляет руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. Некоторые из них потеряли основную работу, другие лишились части доходов и решили восполнить это с помощью удаленных заказов. Многие вошли во вкус настолько, что стали очень хорошо зарабатывать, - по крайней мере, платежи их постоянно растут. "Средний размер чека на 1 февраля составил 1943 рубля, увеличившись на 34% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года", - говорит Пуртов. Чек в нашем случае - это один платеж, поступивший самозанятому. Их может быть даже несколько в день.

Но по доходам у самозанятых есть ограничение - этот статус актуален только для тех, кто зарабатывает не больше 2,4 миллиона рублей в год. Большинство самозанятых без проблем укладываются - получать в среднем более 200 тысяч месяц, будучи "свободным художником", не так-то просто. Однако есть и те, кто выходит на новый уровень и начинает получать действительно серьезные деньги. Страшного здесь ничего нет - просто придется выбрать другой режим налогообложения. Например, открыть ИП и купить патент.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) недавно провело опрос среди самозанятых и выяснило, что более четверти из них планируют зарегистрировать компанию или стать предпринимателем. "Такие изменения позволят им избавиться от некоторых ограничений, связанных с этим режимом, - запрета на наем персонала и максимально допустимого уровня годового дохода, - объясняет глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - Таким образом, каждый четвертый участник исследования собирается перейти на новый уровень ведения своего бизнеса. Сотрудники ГБУ "МБМ" помогают им с оформлением документов, подбором оптимального режима налогообложения и с решением других вопросов".

Более четверти самозанятых планируют зарегистрировать компанию или стать предпринимателем - так они перейдут на новый уровень ведения бизнеса

С лета прошлого года самозанятые смогли участвовать и в госзакупках на портале поставщиков - так столица пригласила их к сотрудничеству с городскими организациями. Самозанятые пользователи портала могут участвовать в торгах наравне с малыми и средними предпринимателями, при этом все льготы для них сохраняются. Порталом поставщиков пользуются уже около двух тысяч самозанятых, среди них фотографы, организаторы мероприятий, бухгалтеры, перевозчики и другие специалисты.

"Сервис помогает им вести бизнес, получать новые заказы, находить партнеров, дополнительные источники дохода и рынки сбыта, а госзаказчикам - подходящего поставщика услуг, - перечисляет руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - Участие в закупках и заключение контрактов происходит удаленно, что упрощает взаимодействие".

Кстати

Режим для всех

Подробности о статусе самозанятого, а также инструкцию по регистрации и ответы на популярные вопросы можно посмотреть на сайте ФНС. С октября 2020 года воспользоваться этим налоговым режимом могут жители всех регионов страны - раньше он затрагивал только некоторые субъекты, включая Москву.