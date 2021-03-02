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02.03.2021 17:58
Рубрика: Происшествия

Под Калугой ребенок погиб, упав с седьмого этажа

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Обнинске пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа. СУ СКР по Калужской области начал проверку случившегося, сообщает сайт ведомства.

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Трагедия случилась примерно в 15:20 в одной из обнинских многоэтажек. По предварительным данным, ребенок выпал в дыру в москитной сетке на окне. От полученных травм девочка погибла на месте.

По данному факту следователями СУ СКР по региону начата доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза.

В пресс-службе ведомства уточнили, что девочка жила вместе с мамой и сестрой, отец с ними не проживает. Семья характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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