Под Калугой ребенок погиб, упав с седьмого этажа

В Обнинске пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа. СУ СКР по Калужской области начал проверку случившегося, сообщает сайт ведомства.

Трагедия случилась примерно в 15:20 в одной из обнинских многоэтажек. По предварительным данным, ребенок выпал в дыру в москитной сетке на окне. От полученных травм девочка погибла на месте.

По данному факту следователями СУ СКР по региону начата доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза.

В пресс-службе ведомства уточнили, что девочка жила вместе с мамой и сестрой, отец с ними не проживает. Семья характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит.