В Рязани прошел форум "Экспортный форсаж - Рязань", посвященный формированию благоприятной среды для развития экспортной деятельности. Рязанщина - один из немногих регионов, где сформирован уже второй поток этой акселерационной программы, обучение которой началось 1 марта. Практически одновременно стартовал региональный проект "Производительность труда на малых и средних предприятиях". Примечательно, что желающих учиться за бюджетный счет долго искать не пришлось. Почему у рязанского бизнеса высок спрос на нефинансовые меры господдержки, разбиралась корреспондент "РГ"

"Экспортный форсаж" - программа Российского экспортного центра, направленная на реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса региона. По словам разработчиков, участие в ней - это уникальная возможность "прокачать" свой бизнес, научиться грамотно анализировать международные рынки, объективно оценивать входные требования и препятствия, разбираться в нюансах экспортного контроля и валютного законодательства.

- "Экспортный форсаж как проект стартовал в 2019 году, а затем был тиражирован в 25 регионах. На данный момент участие в программе от региона приняли 12 компаний, три из которых уже заключили шесть новых экспортных контрактов на сумму 209,5 тысячи долларов США. Опыт показывает, что 20 процентов KPI по конверсии участников в экспортные контракты - это не предел, - рассказала о результатах первого потока участников программы генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра Алиса Никитина.

Компания - производитель счетчиков воды, тепла, электроэнергии приняла участие в первом потоке. По словам ее коммерческого директора Александра Козлова, на сегодняшний момент их продукция занимает порядка 40 процентов российского рынка. Предложение поучаствовать в программе "Экспортный форсаж" совпало с их планами выйти со своей продукцией за рубеж.

- Как наращивать свое присутствие на российском рынке, мы уже понимаем. Задумались об экспорте. Целый год получали европейские сертификаты. К слову, наши главные конкуренты на внутреннем рынке - китайские компании - европейские сертификаты пока не получили, - рассказал Александр Козлов. - Может, и сами бы дошли до всего, но участие в программе для нас позволило существенно сэкономить время. Изучаешь опыт - и не наступаешь на те же грабли.

Общение с наставниками, по его словам, дало многое. Так, школа экспорта помогла найти подходы к выбору рынка. В результате анализа выяснили, что, например, в Германии растет строительство, а на юге Европы - наоборот: соответственно, должны быть разные подходы к продажам. Узнали, как общаться с потенциальным заказчиком, как выстраивать логистику. Региональный Центр поддержки экспорта помог выйти и на международные электронные площадки. В результате уже отправили образцы продукции в три страны, и сейчас на стадии подписания контрактов.

Нефинансовая господдержка бизнеса оказалась весьма востребованной у рязанских предпринимателей

Как рассказали в Российском экспортном центре, планируется, что в 2022-м году число регионов, принимающих участие в реализации программы "Экспортный форсаж" достигнет 40. Для этого в этом году Школой экспорта РЭЦ будет проводиться набор и обучение дополнительного состава тренеров и наставников, которые будут в дальнейшем отвечать за высокое качество обучения и сопровождения экспортеров.

Нефинансовая господдержка малого и среднего бизнеса оказалась весьма востребована у рязанских предпринимателей. Поймав этот тренд, в региональном Агентстве развития производственных систем и компетенций решили обучить эту часть предпринимателей бережливому производству - по аналогии с нацпроектом повышения производительности труда.

- Многие компании региона не могут участвовать в нацпроекте "Производительность труда", например, по такому критерию, как выручка предприятия - она должна быть более 400 миллионов рублей в год. 90 процентов малых и средних предприятий не попадают под эти требования, но их доля в региональном валовом продукте составляет примерно одну треть. И решение запустить проект для представителей малого и среднего бизнеса очень своевременно, - пояснил и.о. директора АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций" Устин Богачев. - Все это важно - взгляд со стороны, оптимизация загрузки и комфорт, чтобы было удобно и эффективно работать, плюс трансляция историй успеха. В результате - рост финансовых показателей за счет собственного потенциала, выявленных резервов, рост выручки на одного сотрудника в два и более раз.

Директор фабрики чая и кофе Евгений Шот - один из первых участников программы - уверен, что нововведения помогут выйти предприятию на новый уровень.

- Мы рады быть первыми, - отметил предприниматель. - Когда мы подвели итоги 2020 года, то поняли, насколько мы хотим вырасти в следующем году. Для этого нам нужно изменить производство. И мы открыты для изменений.

- Надо наращивать объемы производства. Для этого следует либо увеличивать количество людей, либо искать другие возможности, - рассуждает о необходимости повышения производительности труда Александр Козлов. - Наше желание найти эти возможности совпало с предложением. При том все для нас бесплатно, а частные консультанты, предлагающие аналогичные услуги, берут за обучение от 500 тысяч до миллиона рублей.

Кстати, после обучения бережливому производству выход изделий в компании "Тепловодоохран" за смену вырос с 800 до 1200 штук. С тем же количеством работников. Себестоимость снизилась, экономический эффект, по оценке коммерческого директора компании, - несколько десятков миллионов рублей.

- Субсидии проел - и что потом? А учеба заставляет нас становиться лучше, заставляет команду думать и развиваться, - уверен Александр Козлов.