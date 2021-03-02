СК завел дело об использовании рабского труда в Подмосковье

Следственный отдел подмосковного Подольска приступил к расследованию обстоятельств использования рабского труда. Дело по статье 127.2 Уголовного кодекса РФ было возбуждено 2 марта по материалам, поступившим из местного УМВД. Уже задержаны двое местных жителей, фамилии которых следствие пока не разглашает.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, с августа 2018 по март 2021 года "подозреваемые, действуя организованной группой, незаконно удерживали в арендуемом доме в Подольске четверых мужчин с явными признаками инвалидности".

Рабов регулярно били и заставляли их заниматься попрошайничеством. Все подаяния инвалиды отдавали полностью задержанным.

Врадий говорит, что по уголовному делу уже проведены допросы, обыски, назначены судебно-медицинские экспертизы. Планируется в ближайшее время предъявление обвинения и избрание меры пресечения.