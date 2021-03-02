Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час

Такой вывод был сделан 2 марта на заседании президиума правительства Москвы, где подведены итоги работы департамента транспорта за 2020 год. Это на 10 км больше, чем в 2019-м. Объясняется же это в том числе и тем, говорилось на заседании, что загрузка дорог в год COVID-19 на 5% снизилась и движение на московских трассах было более свободным, чем годом ранее. Если сравнивать этот показатель с 2010 годом, то он вырос на 10 км.

Сократилось и среднее время в пути от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до центра города в часы пик: в 2020 году на это требовалось 55 минут, в 2019-м - 56 минут, в 2010 году - 67 минут.

В прошлом году стало так же на 14% меньше дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Пассажиропоток же в общественном транспорте города из-за ограничений, связанных с пандемией, сократился на 37%.