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02.03.2021 19:44
Рубрика: Общество

Специалисты рассказали, как пройдет весеннее половодье в этом году

Текст: Алексей Дуэль

Половодье и паводок в этом году не должны привести к чрезвычайным ситуациям, считают в Росводресурсах. Однако в случае резкого и затяжного потопления в Центральной России возможны внештатные ситуации, отметили в федеральном агентстве.

Росводресурсы начнут оказывать электронные услуги в 2021 году

"Наша задача - не допустить чрезвычайных ситуаций или постараться предупредить их, - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Пока серьезных опасений нет".

На всей территории страны ситуация штатная, обстановка стабильная, сообщили в Росводресурсах. В водохранилищах есть запас для пропуска воды, работа идет в установленных режимах, добавили в ведомстве. Одновременно идет подготовка к обследованию гидротехнических сооружений и предупредительным противопаводковым мероприятиям по ослаблению прочности льда.

Однако при этом специалисты обращают внимание, что в бассейне Москвы-реки и Оки за январь и февраль выпало до 200% нормы осадков. В целом ситуация беспокойства не вызывает, проблемы могут возникнуть только в случае резкого затяжного потепления, успокаивают в Росводресурсах. Если же такого не случится, весеннее половодье пройдет в этом регионе в штатном режиме.

В бассейне Дона осадков зимой выпало мало, приток воды в Цимлянское водохранилище ожидается ниже нормы. Однако уровень маловодного 2020 года должен быть превышен. Половодье в Ростовской области ожидается в середине марта, значительного подъема воды здесь не прогнозируют.

В Псковской и Новгородской областях активное таяние льда должно произойти в конце марта - начале апреля, в Ленинградской области - в первой половине апреля.

На Дальнем Востоке чрезвычайных ситуаций при вскрытии рек ото льда в Росводресурсах тоже не ожидают - снежные запасы близки к средним многолетним значениям.

В регионах Общество Природа Правительство Минприроды Росводресурсы Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва СЗФО Псковская область СЗФО Новгородская область СЗФО Ленинградская область ДФО

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