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02.03.2021 17:07
Рубрика: Экономика

Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт

Текст: Сергей Жуков
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Речные трамвайчики, которые будут перевозить пассажиров по городским тарифам, планируется запустить в Москве в ближайшие два-три года. Такие сроки в эфире телеканала "Россия 24" назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По его словам, работа над созданием регулярных речных перевозок уже началась. Водные трамвайчики будут выполнять не только туристическую, но и транспортную функцию, связывая между собой берега Москва-реки.

Напомним, запуск регулярного речного транспорта в Москве ранее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Трамвайчики, как ожидается, будут ходить с интервалом в несколько минут. Там установят городские тарифы, а к оплате обещают принимать транспортные карты "Тройка". Будут действовать соцкарты и льготы.

Два маршрута уже определены: первый - от Киевского вокзала до парка Фили. Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников.

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