Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт

Речные трамвайчики, которые будут перевозить пассажиров по городским тарифам, планируется запустить в Москве в ближайшие два-три года. Такие сроки в эфире телеканала "Россия 24" назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, работа над созданием регулярных речных перевозок уже началась. Водные трамвайчики будут выполнять не только туристическую, но и транспортную функцию, связывая между собой берега Москва-реки.

Напомним, запуск регулярного речного транспорта в Москве ранее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Трамвайчики, как ожидается, будут ходить с интервалом в несколько минут. Там установят городские тарифы, а к оплате обещают принимать транспортные карты "Тройка". Будут действовать соцкарты и льготы.

Два маршрута уже определены: первый - от Киевского вокзала до парка Фили. Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников.