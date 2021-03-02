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02.03.2021 12:21

Застройщикам раскроют карты

Участки под жилье в Воронежской области можно будет подобрать онлайн
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 43(8394)
Пустые земли, пригодные для строительства домов в регионах России, нанесут на публичную кадастровую карту. Сейчас на ресурсе доступна информация по Пермскому краю, Татарстану, Самарской и Псковской областям. Но в течение месяца Кадастровая палата добавит туда и данные по Воронежской области, где выявлено почти десять миллионов квадратных метров неиспользуемых территорий. Потенциальные инвесторы смогут зайти на сайт и выбрать наиболее подходящий им участок.

Напомним, год назад в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в России начали анализировать эффективность использования земель, в том числе находящихся в федеральной собственности, чтобы ускорить вовлечение таких участков в оборот. При региональных управлениях Росреестра созданы оперативные штабы, куда входят представители органов госвласти и муниципалитетов. В 2020 году в целом по стране такие штабы выявили 5,7 тысячи земельных участков и территорий площадью около 100 тысяч гектаров. На них, по экспертным оценкам, можно построить 310 миллионов квадратных метров жилья.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В Воронежской области для изучения выбрали 18 населенных пунктов, где активно ведется жилищное строительство. Помимо столицы Черноземья, в список вошли ближайшие райцентры (Новая Усмань, Рамонь, Семилуки, Каширское), города Бобров, Борисоглебск, Лиски, Россошь, Калач, Нововоронеж, Острогожск, Павловск, поселок Репьевка и ряд сел Рамонского района.

- В ходе исследования было выявлено неэффективное использование 63 земельных участков площадью более 600 гектаров и 46 территорий площадью 390,5 гектара. Это крупные наделы, которые подходят для возведения домов, - объяснила руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. - В ближайшее время на публичной кадастровой карте появится информация о данных участках: в какой территориальной зоне они находятся, какие ограничения имеют, какие у них категория и форма собственности. По этой информации можно будет оценить инвестиционную, коммерческую либо социальную привлекательность земель.

Для расширенного поиска необходимо ввести в соответствующую строку символ "*". Чтобы найти объект по кадастровому или условному номеру, надо выбрать "тип объектов" поиска - "Жилищное строительство". Там же, заполнив специальную форму, можно связаться с госорганами по вопросу использования конкретной территории. Для этого следует нажать на ссылку "Подать обращение" в информационном окне по выбранному объекту.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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