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02.03.2021 12:04

Сельский чат

В Центральной России заработали "Школы фермера"
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 43(8394)
Образовательный проект для начинающих бизнесменов в сельском хозяйстве стартовал в 15 регионах, в том числе в Брянской, Курской, Орловской и Тамбовской областях. Бесплатный курс по основам фермерства пройдут как главы К(Ф)Х, так и те, кто только мечтает ими стать. Для каждого субъекта РФ выбран свой профиль обучения - от переработки мяса до выращивания лесных грибов на гидропонике.
Фермерам предлагают обучение по самым разным направлениям деятельности. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Фермерам предлагают обучение по самым разным направлениям деятельности. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
Фермерам предлагают обучение по самым разным направлениям деятельности. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

В течение трех месяцев ученики "Школы фермера" получат теоретические знания от преподавателей местных аграрных университетов и экспертов федерального уровня: познакомятся с методами ведения рентабельного фермерского хозяйства, повысят правовую и финансовую грамотность, изучат основы маркетинга и узнают, как скооперироваться с крупными агрохолдингами. Практические занятия пройдут на базе успешных предприятий. В финале каждому участнику предстоит защита бизнес-плана.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как пандемия заставила жителей мегаполисов стать фермерами и огородниками

- Не секрет, что в сельском хозяйстве реально хорошо зарабатывать. Зерновые - новая нефть! Ягоды - очень перспективная ниша... Но если приходить в этот бизнес без профильных знаний, есть риск быстро прогореть, - предостерег один из экспертов программы, фермер Олег Сирота. - Я сам дважды чуть не обанкротился, потерял год жизни. Деньги-то я еще заработаю, а время мне никто не вернет. Так что можно только порадоваться за участников проекта: они уже на старте узнают вещи, которые позволят избежать многих ошибок.

Платить за обучение не придется: его профинансирует Россельхозбанк. С организацией помогут Минсельхоз, региональные власти и крупные компании АПК. Выпускники получат документы государственного образца и смогут подать заявку на грант для развития своего дела.

Первая волна проекта состоялась осенью 2020 года в четырех регионах и уже принесла первые плоды. К примеру, в Новосибирской области выпускники зарегистрировали мясоперерабатывающий кооператив, второй на подходе.

- Мы с женой разводим баранов. Она маркетолог, у меня один из бизнесов связан с интеграцией CRM-систем, без новых технологий в сельском хозяйстве уже никуда. Вместе пошли учиться на фермеров, - рассказал участник первой "Школы..." сибиряк Максим Чушкин. - Благодаря проекту довели переработку баранины до 95 процентов и поняли, как будем развивать это направление. Наработали деловые контакты. В чате всегда можно посоветоваться с сокурсниками по насущным вопросам.

Участие в проекте на руку аграрным вузам: ученые разрабатывают перспективные технологии, выводят новые сорта - но зачастую не могут заинтересовать ими бизнес

Во вторую волну конкурс в некоторых субъектах РФ доходил до четырех человек на место. Рекорд по заявкам на участие в "Школе..." поставила Орловщина - там учиться захотело 47 человек. Им пошли навстречу: 25 зачислили официально, остальных приняли как вольнослушателей - возможности те же, просто диплома не дадут.

Среди нынешних участников проекта - а их более 350 - сельские жители и вчерашние горожане, семейные пары и молодые мамы, студенты и военные пенсионеры. Самому старшему ученику - 72 года.

Фото: Photoxpress
Эксперимент с кроликами на свердловском подворье не закончен

Орловчанка Ольга Курман решила поучиться, чтобы открыть новое направление бизнеса на своем подворье.

- Я окончила агроуниверситет по специальности "ветеринарный врач", 15 лет занимаюсь предпринимательством. Не так давно мы с мужем купили дом в Новосельском районе, с прошлого года растим птицу: гусей, несушек, бройлеров... Это дело дает хорошую отдачу, планируем его развивать. А отдельно решили заняться козоводством.

Разведение мелкого рогатого скота как раз и стало одним из векторов программы в регионе. Практические навыки ученики получат на базе предприятия "Сырный папа", где перерабатывают козье молоко. В правительстве области надеются, что обучение фермеров поможет укрепить малый бизнес в селах и остановить их вымирание.

- Не секрет, что там, куда приходят крупные агрохолдинги, происходит вымывание рабочих мест. Фермерство - это и занятость, и социальные обязательства, - напомнил орловский губернатор Андрей Клычков. - Например, сейчас, в сильные снегопады, расчистку сельских дорог взяли на себя именно фермеры. Мы стараемся поддерживать малые формы хозяйствования. В Орловской области с 2019 года действует центр компетенций и поддержки сельхозкооперации.

На Тамбовщине - родине знаменитого селекционера Ивана Мичурина - ключевыми направлениями "Школы фермера" стали садоводство и ягодоводство. За последние пять лет в регионе заложили почти 3,5 тысячи гектаров многолетних садов преимущественно интенсивного типа. Практически все тамбовские хозяйства используют посадочный материал, произведенный местными плодопитомниками.

Фото: iStock
Стоит ли переплачивать за фермерский продукт

- Мы держим курс на увеличение производства плодов и ягод, способных конкурировать с импортной продукцией. В 2020 году тамбовские садоводы собрали плодов и ягод на 18 процентов больше, чем в 2019-м, заложили более 400 гектаров садов, раскорчевали почти 300 гектаров старых непродуктивных насаждений, - отметила начальник регионального управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко.

Участие в проекте на руку местным аграрным вузам. Ученые разрабатывают перспективные технологии, выводят новые сорта - но зачастую не могут заинтересовать своими открытиями бизнес. Вертикально интегрированные компании иногда бывают слишком неповоротливыми, чтобы заниматься апробацией новинок. На малых объемах экспериментировать проще. Ученики "Школы фермера" узнают о достижениях науки из первых уст.

- За последние шесть лет производство зерновых у нас в области выросло в 3,4 раза. В советское время в лучшие годы мы собирали 1,9 миллиона тонн, теперь - почти 2,3 миллиона. Это результат сотрудничества с наукой и внедрения современных технологий, - заверил глава Брянской области Александр Богомаз. - Например, наши ученые вывели ремонтантную малину. Сегодня брянская малина - один из брендов региона наряду с картофелем и мраморной говядиной... Сельское хозяйство пережило очень трудные времена. Мы помним, как фермерам приходилось брать кредиты под 14-18 процентов годовых. Но сегодня у нас есть не только успешные холдинги, но и сильные К(Ф)Х. За последние четыре года аграрии региона привлекли на свои проекты 22 миллиарда рублей. Деньги в отрасль пришли, но надо уметь рационально и эффективно ими распоряжаться. Чему и призван научить этот проект.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов добавил, что у "Школы фермера" будет еще не один поток. Учебная модель показала свою эффективность: в проект приходят люди с высокой мотивацией, почти все выпускники первой волны получили гранты на развитие бизнеса, встроились в товарные цепочки крупных предприятий.

- Мы расширили учебную программу за счет уникальных специальностей. Намерены помочь выпускникам "Школы..." с реализацией лучших бизнес-планов. Ждем хорошо проработанных проектов.

Справка "РГ"

Производство фермерской продукции в России с 2010 по 2020 год выросло в пять раз. В стоимостном выражении оно превысило 873 миллиарда рублей. Доля фермеров в общем объеме удвоилась, достигнув 14 процентов. По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в следующую пятилетку доля фермерских хозяйств в АПК вырастет до 18-20 процентов. Крупные и средние организации выполнили свою задачу, насытив рынок относительно дешевыми продуктами питания. Яркий пример - мясо: в 2020-м среднедушевое потребление его составило около 77 килограммов, что является абсолютным рекордом в истории России.

"На насыщенном рынке продуктов питания ценовой фактор начинает уходить на второй план. Потребитель больше обращает внимания на качество, вкус, экологическую безопасность и географическую близость производства продукта, что открывает возможности для фермерских хозяйств. Развитие онлайн-торговли позволяет фермерам существенно сократить сбытовую цепочку от производителя до конечного потребителя, выведя из нее значительную часть розничного звена", - подчеркивает руководитель центра Андрей Дальнов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область ЦФО Орловская область ЦФО Тамбовская область ЦФО Брянская область

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