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02.03.2021 13:45
Рубрика: Происшествия

В Москве аферистки присваивали квартиры умерших

Текст: Михаил Фалалеев
В Москве мошенники продавали квартиры умерших людей, не имевших наследников. Для этой аферы использовались поддельные подписи.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска и Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу города Москвы задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с квартирами умерших граждан.

Фото: МВД РФ
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В полицию поступила информация из Департамента городского имущества города Москвы о том, что один человек использовал разные подписи при заключении нескольких сделок с недвижимостью.

В результате проведенных мероприятий оперативники выяснили, что злоумышленники владели сведениями об имуществе москвичей, которые недавно умерли и не имели наследников. Используя поддельные паспорта и документы, подтверждающие родство с покойными, они получали у нотариуса фиктивные свидетельства о праве наследования квартир. Затем сведения предоставлялись в регистрирующие органы. Аферисты незаконно получили право собственности на 3 объекта недвижимости, расположенных в столице и принадлежавших городу Москве. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, превысила 22 млн рублей.

Подозреваемые в совершении преступлений, 49-летняя жительница столицы и 41-летняя приезжая из Ульяновской области, задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

В ходе обысков по их местам жительства обнаружены поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, доверенностей, свидетельств о праве на наследство, несколько банковских книжек, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи, списки с адресами квартир.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. В отношении одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вторая заключена под стражу.

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