Тема котов в интернет-пространстве занимает лидирующее место, а "мимимишные" фотографии или видео с этими животными набирают миллионы просмотров. В столице теперь погладить кошечку можно не только дома, но и на работе. Причем сделать это могут даже те, кто сам по каким-то причинам завести ее не может. Для этого нужно просто отправиться поработать не в свой офис, а в недавно открывшийся в столице первый коворкинг с котиками. Как такая работа выглядит там, узнали корреспонденты "РГ".

Если нет офиса

Напомню, коворкинг - это коллективный офис. Туда можно прийти в удобное для вас время, заплатив за вход. По данным портала "Яндекс", в Москве более 300 таких мест. Есть среди них сетевые, есть с уже сложившимися традициями. Одни из них с отдельными кабинетами, переговорными, другие просто со столами и стульями. Случается, что в каком-то коворкинге живет прикормленная кошка или в клетке сидит попугай, но специально поселить животных в такое рабочее пространство до сих пор никто не пытался.

Через дом от Садового

Расположен "кошачий" коворкинг на Садовой-Кудринской, 21, стр. 4. Как только пройдешь через арку со стороны улицы Красина, окажешься в старом московском дворике с трех- и четырехэтажными жилыми домами. В одном на всех дворе горы неубранного снега. К подъездам ведут узкие тропинки, по ним бегала белая с рыжими пятнами кошка в красном ошейнике. Поймав мой взгляд, подошла, потерлась о ноги и неспешно направилась к двери ближайшей трехэтажки. Навигатор в моем телефоне указал тот же путь к входу с вывеской: "Котобюро", расположенному с противоположной от жилых подъездов стороны. Коворкинг занимает половину первого этажа здания. Все его окна изнутри оборудованы специальной сеткой-"антикошкой" - чтобы при открытых створках живность не разбежалась по окрестным дворам.

Откуда хвосты

- Это не ваша кошка белая с пятнами по двору ходит? - спрашиваю я у администратора коворкинга.

- Нет, местная, она умница, дорогу к нам показывает, - рассказывает хозяйка "Котобюро" Екатерина Дмитриева, она же глава благотворительного фонда защиты городских животных. Ее сопровождает пара котов, один из которых настоящий рыжий перс. Спустя минуту замечаю еще несколько пар любопытных зеленых глаз. Всего здесь будет около 25 хвостатых обитателей, сейчас не более десятка. Пятерых успели пристроить еще до открытия. Есть бело-черный кот Шанхай, пушистые "шпротного" окраса братья-коты, лохматый рыжий с коротким хвостом Лиссабон, гладкошерстный с большими усами кот Лион, трехцветные кошки "на счастье"... Все разные по возрасту, характеру, окрасам, а судьбы схожие - их спасли волонтеры. "Мы сотрудничаем со столичным фондом реновации, обследуем дома перед сносом, чтобы оставшиеся там животные, не важно, брошенные хозяевами или обитавшие в подвале, не погибли под завалами, - рассказывает Дмитриева. - Еще у нас есть "горячая линия" "Кошки в городе", в месяц на нее поступает до 200 звонков. Выезжаем на сообщения о найденных бездомных животных. Всех забираем, затем в ветеринарных клиниках стерилизуем, если надо - лечим и пристраиваем. В конце прошлого года животных было очень много, около сотни. Волонтеры не справлялись с потоком. Но коворкинг должен помочь с пристройством". Интересуюсь: как? Оказывается, надежда на всю ту же "мимимишность" котиков. Клиенты будут работать, потом отвлекутся, немного поиграют с кошечкой, она потрется о ноги, ей купят лакомство, погладят, да и заберут с собой в дом. Правда, предварительно пройдут опрос и консультацию: чем кормить, как ухаживать.

Когти выпускай

Первых четвероногих специально к жизни в коворкинге не готовили, пока они здесь мирно уживаются без клеток. Пространство здесь большое, более ста метров, поэтому есть где разгуляться. Выпустить пар и когти хвостатые могут, вцепившись в многочисленные когтеточки, кресла или повиснув на специальных гамаках. Для самых резвых есть конструкции с лестницами, кольцами, какими-то вертушками. Спят животные в кошачьих домиках или на лежаках, а для пугливых отвели место за загородкой, там стоит с десяток просторных клеток - выбирай любую. Игрушки собраны в специальных контейнерах. Хозяева знают: на место каждого забранного в семью котенка тут же придут другие.

За работу

Сажусь за одно из 20 оборудованных рабочих мест. Заняв его, оказываюсь спиной к кошачьему царству. Стул и стол чистые, новые, удобные, на подоконниках цветы. Интернет мощный, телефон ловит хорошо, рядом розетки для подзарядки. Пока осваиваюсь, подходит кот Шанхай. Сначала нерешительно, затем, осмелев, прыгает на колени и сворачивается клубком. Его вытащили голодного и испуганного из подвала, заделанного решеткой. Волонтеры за несколько месяцев приручили и откормили котенка. Сейчас это ухоженный, покладистый и красивый зверь. Спокойствие ушастого передается мне. В такой компании, наверное, хорошо работать и дома. Вот только взять его не могу, у меня в квартире есть собака, и вряд ли она будет рада новому жильцу.

После официального открытия 1 марта с клиентов будут брать плату за вход, сидеть здесь можно все часы работы заведения. Можно выпить кофе из кофемашины или чаю, подкрепиться едой быстрого приготовления, например, корейской лапшой, залив ее кипятком. Для более взыскательных клиентов есть меню из близлежащих кафе, откуда курьер доставит выбранное блюдо. Кормить кошек со стола или давать принесенные с собой лакомства запрещено. На ночь животных не оставляют одних, присматривает за ними охранник. А кормят и выносят лотки за животными волонтеры. Они же планируют проводить лекции, устраивать котовечеринки и другие акции для поиска новых хозяев котам и кошкам.

Выйдя во двор, замечаю пенсионерку с палочкой. Интересуюсь, не мешают ли ей необычные соседи своим мяуканьем? "Пока не слышно, узнаем, когда окна будут нараспашку", - ответила Нина Петровна. Почти на выходе со двора снова попалась белая с пятнами кошка, на этот раз за ней шел молодой человек с внушительным пакетом кошачьего корма... Похоже, место становится популярным.

За что платить

Цена входа - 500 руб.

Чашка кофе или чая - 100 руб.

Порция еды - от 100 руб.

Сувениры с котиками - 300 руб.

Время работы с 10.00 до 21.00.

Компетентно

Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России

- Кошки - независимые животные, они не так привязываются к человеку, как собаки. Идея совместить офис и животных логична, тем более что кошки свободолюбивые животные. Правда, стоит помнить, что стая кошек может в какой-то момент скооперироваться и напасть на человека. Я бы советовал присматривать за животными, чтобы они не приревновали друг друга к кому-то из людей и подобные битвы не отпугнули потенциальных будущих владельцев.

Тем временем

Если заметили нуждающихся в помощи животных или хотите пожертвовать корм, звоните на "горячий телефон" проекта "Кошки в городе": 8 (499) 430-01-12 (с 9.00 до 22.00 без выходных).