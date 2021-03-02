В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Повышенный уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 5 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения будет действовать до 12:00 4 марта. Связано предупреждение с гололедицей", - сообщают метеорологи.

Кроме того, до 9:00 3 марта в столичном регионе действует "желтый" уровень опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с.

Отметим, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается небольшое похолодание, воздух в ночные часы может остыть до -6 градусов, днем не прогреться выше +1.