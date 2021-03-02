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02.03.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

На юге Москвы трехлетний ребенок получил отравление, съев гашиш.

В Подмосковье задержан наркодилер, хранивший наркотики в упаковках чая

Инцидент произошел в квартире, на улице Голубинская. 25-летняя мама мальчика отлучилась на кухню и, вернувшись в комнату, обнаружила, что ребенок залез в шкаф, нашел сверток наркотического вещества и решил удовлетворить свое любопытство. Женщина вызвала скорую и мальчика экстренно госпитализировали с диагнозом острое отравление гашишем.

По словам матери, наркотик принес ее муж много лет назад. Оперативникам предстоит разыскать отца ребенка, местонахождение которого неизвестно, сообщает сайт KP.Ru.

По факту отравления ребенка ведется проверка, сообщили в СК РФ по Москве. Особое внимание следователи уделят условиям жизни и воспитанию ребенка в семье.

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