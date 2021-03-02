В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер

Похолодание, снег и усиление ветра ожидается в ночь на среду, 3 марта, в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Погода изменится после 21:00 2 марта. Простоит непогода до 09:00 3 марта. В это время ожидается слабый снег, ветер с порывами до 14 м/с, понижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

Городские службы непрерывно следят за состоянием наиболее опасных для движения транспорта участков дорог - мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий для исключения скользкости.