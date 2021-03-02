В Москве упростили покупку билетов на аэроэкспресс

Купить билеты на аэроэкспресс в столице стало проще. Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании-перевозчика, теперь при покупке билета на сайте и в мобильном приложении компании больше не нужно вводить ФИО и паспортные данные.

Это стало возможным благодаря внесению изменений в приказ министерства транспорта "Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте". Ранее ввод паспортных данных был обязательным условием оформления билета онлайн для пригородных железнодорожных перевозчиков, утвержденным Минтрансом РФ.

"Чтобы сделать процесс покупки билетов более простым и удобным, мы обратились в Министерство транспорта РФ с инициативой пересмотреть действующие требования к пригородным перевозчикам и отменить обязательный ввод паспортных данных при покупке билетов онлайн. Мы рады, что Минтранс РФ поддержал нашу инициативу и надеемся, что пассажиры оценят удобство обновленного алгоритма покупки онлайн", - подчеркнула гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.

Приобрести билет на экспресс на сайте и в мобильном приложении можно буквально в несколько кликов, достаточно выбрать дату поездки, тариф и количество билетов (для покупки билета по тарифу "Бизнес" нужно дополнительно выбрать маршрут и рейс). Услуга уже доступна для устройств на базе Android и в скором времени появится и для устройств на базе iOS.