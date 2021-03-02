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02.03.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержан наркодилер, хранивший наркотики в упаковках чая

Текст: Михаил Фалалеев

На складе в Домодедово хранили тысячу упаковок из-под чая, в которых была марихуана. Такой способ транспортировки и маскировки наркотиков стал применяться все чаще: отраву прячут в упаковках для продуктов, в промтоварах, даже в детских игрушках. На этот раз - в чайных коробках.

Фото: iStock
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании наркодилера - жителя Республики Хакасия, которого взяли в городском округе Домодедово Московской области сотрудники полиции. Для придания внешней законности своим действиям злоумышленник организовал изготовление высококачественного упаковочного материала для чайной продукции. На упаковки наносилась информация о том, что чай распространяется легально и является продовольственным товаром народного потребления. После этого он заключил договоры с крупными интернет-магазинами о реализации своей продукции.

Полицейские сделали контрольную закупку - заказали две пачки чая с доставкой в пункты выдачи интернет-ретейлеров, расположенных в микрорайоне Западный города Домодедово. В каждой упаковке находилось вещество растительного происхождения, которое по результатам химического исследования признано наркотическим средством каннабисом - марихуаной.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками и следователями из городского округа Домодедово провели обыски в пунктах выдачи онлайн-заказов и на складах интернет-магазинов в городских округах Подольск и Электросталь. Из незаконного оборота изъято и направлено на экспертизу более тысячи упаковок чая, предположительно содержащего в своем составе запрещенное вещество.

Возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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